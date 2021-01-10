 وفاة المخرج البريطانى مايكل أبتيد عن عمر ناهز الـ 79 عاما - بوابة الشروق
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وفاة المخرج البريطانى مايكل أبتيد عن عمر ناهز الـ 79 عاما

مايكل أبتيد
مايكل أبتيد
أ ش أ
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 8:00 ص | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 8:00 ص

 فقدت الأوساط السينمائية البريطانية واحدا من أبرز مخرجى الشاشة الفضية، فقد توفى المخرج والمخرج الوثائقى "مايكل أبتيد"، بعد حياة حافلة بالإبداع عن عمر ناهز ال 79 عاما.

بدأ "أبتيد"، مشواره الفنى المتميز فى الستينات على الشاشة الصغيرة .. وفى عام 1964، ساعد المخرج الراحل فى تنمية مهارات 14 طفلا فى السابعة من عمرهم على تطوير قدراتهم الفنية فى مجال الفن ، والتصوير فى ورشة فنية خاصة به ليصبحوا نواه لمبدعى المستقبل.
في السبعينيات ، أخرج المخرج الراحل فيلما دراميا عن الحرب العالمية الثانية ، بطولة النجم "أوليفر ريد " والممثلة الأمريكية "جيلندا جاسكون".. ليحصل الفيلم على سبع جوائز اسكار بينهم ، جائزة أوسكار أفضل مخرج.

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