إعادة فتح كارفور الإسكندرية و20 محلا بمول سيتي سنتر بعد انتهاء مدة الغلق

ّقاد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة لإعادة فتح هايبر ماركت كارفور و20 محلا متنوعا بمول سيتي سنتر في محرم بك، بقرار من محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وذلك بعد انتهاء مدة الإغلاق وتحصيل الغرامات المقررة بعد مخالفتها الإجراءات الوقائية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٠١ لسنة ٢٠٢٠، وتعليمات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.



ويذكر أنه تم إغلاق الهايبر ماركت والمحلات المذكورة، بتاريخ ٣ يناير، خلال حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ بقيادة اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، يرافقه اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، والإدارات المعنية بالحي، وجار المتابعة.



وتُطبق غرامات فورية على المنشآت المخالفة تقدر بـ4 آلاف جنيه، بالإضافة إلى إغلاقها لمدة أسبوع.