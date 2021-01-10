حليف سابق لترامب: أفضل خيار للولايات المتحدة حاليا هو استقالة الرئيس

قال حليف جمهوري سابق للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن "أفضل خيار للولايات المتحدة الآن هو أن يستقيل الرئيس ويغيب عن المشهد في أسرع وقت ممكن".

وأوضح السيناتور بات تومي، من ولاية بنسلفانيا لشبكة "إن بي سي": "لا يبدو أن هناك إرادة أو توافق على ممارسة خيار التعديل الخامس والعشرين، كما أعتقد أنه ليس هناك وقت لإجراءات العزل".

قال تومي إن ترامب، من خلال "سلوكه الشائن في فترة ما بعد الانتخابات"، خاصة ما يتعلق بالاعتداء العنيف على مبنى الكابيتول الأمريكي ، ليس مرشحا مؤهلا لخوض الرئاسة مرة أخرى، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .