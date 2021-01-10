 إسرائيل: تسجيل 5030 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل: تسجيل 5030 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

غزة - أ ش أ:
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 9:36 ص | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 9:36 ص

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، تسجيل 5030 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيانها الذي أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ458 ألف حالة، تعافي منهم 412 ألف حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3645 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 993 حالة خطرة و231 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي السياق ذاته، صرح وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، بأن حوالي مليون و800 ألف شخص تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى صباح اليوم.


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