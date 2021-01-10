اعتقال الصحفي البارز في زيمبابوي هوبويل تشينونو للمرة الثالثة خلال ستة أشهر

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اتُهم الصحفي الزيمبابوي البارز هوبويل تشينونو، الذي يواجه مزاعم "بترويج أكاذيب"، حكومة الرئيس إيمرسون منانجاجوا، اليوم السبت، بمحاولة إسكاته بعد اعتقاله للمرة الثالثة في أقل من ستة أشهر.

وقال تشينونو للصحفيين: "الأمر برمته يتعلق بالاضطهاد، بسبب أننا نقول لهم الحقيقة ونعلق على الفساد ويبحثون عن تهم واهية لإلقائها عليّ، لكن القانون يشملني كصحفي".

واعتُقل تشينونو بتهمة التعليق على مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي اتهم فيه مواطنون البعض من رجال شرطة زيمبابوي بالاعتداء على طفلة رضيعة كانت على ظهر والدتها في وقت سابق من هذا الشهر.

ورفضت مونيكا موتسفانجوا وزيرة الإعلام في زيمبابوي التعليق على الأمر قائلة إن الأمر "يخضع للقضاء".

يذكر أنه سبق أن تم إخلاء سبيل تشينونو بكفالة في تهمتين أخريين وجهتا إليه العام الماضي.