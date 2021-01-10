 كبار النقاد في أمريكا يختارون فيلم «نو مان لاند» كأفضل فيلم لعام 2020 - بوابة الشروق
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كبار النقاد في أمريكا يختارون فيلم «نو مان لاند» كأفضل فيلم لعام 2020

د ب أ
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 11:13 ص | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 11:13 ص
اختار كبار النقاد الأمريكيين فيلم "نو مان لاند" للمخرجة كلوي تشاو كأفضل فيلم لعام 2020.

وقد أعلنت الجمعية الوطنية لنقاد الأفلام فوز الفيلم في تغريدة أمس السبت.

وكان فيلم " نو مان لاند" قد حاز على جائزة أفضل مخرج وأفضل تصوير سينمائي وأفضل ممثلة للممثلة  فرانسيس مكدورماند.

وتدور أحداث الفيلم حول قيام مكدورماند، 63 عاما، بجمع متعلقاتها في سيارتها والذهاب لجولة في الغرب الأمريكي، بعد الانهيار الأقتصادي لبلدة صغيرة.

وحاز الممثل ديلروي ليندو، 68 عاما، على جائزة أفضل ممثل عن دوره كجندي فيتنامي مخضرم في فيلم " دا فايف بلدز" للمخرج سبايك لي.

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