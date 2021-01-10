يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون طقس اليوم الأحد نهارا مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة.

طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

حالة الطقس ليلا بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، أمطار خفيفة 30% تقريبا على حلايب وشلاتين

شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف الى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية .

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر..

العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

الإسكندرية 22 12

وادى النطرون 22 12

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 14

مطروح 21 10

السلوم 23 11

سيوة 23 10

بورسعيد 21 16

دمياط 21 16

الزقازيق 22 14

المنصورة 22 13

الاسماعيلية 23 12

السويس 22 13

العريش 22 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 12

نخل 21 04

نويبع 26 19

طابا 24 16

كاترين 17 07

الطور 26 13

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 27 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 23 12

بنى سويف 23 12

المنيا 24 10

أسيوط 25 11

سوهاج 26 10

قنا 27 10

الأقصر 28 10

أسوان 28 11

ادفو 28 12

أبوسمبل 27 14

الوادى الجديد 28 11

شلاتين 29 19

ابو رماد 28 18

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 19