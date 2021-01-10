استشاري أوبئة بالصحة العالمية: كورونا من الفيروسات الثابتة قليلة التحور

قال الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إن الفيروسات كائنات ذكية جدًا، مؤكدًا أنها قابلة للتحور بشكل عام.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، أن كورونا من الفيروسات الثابتة قليلة التحور، موضحًا أن ما حدث في أمريكا يعود إلى عدم قدرة الكواشف على الكشف عن الفيروس.



ولفت إلى حدوث تحورات كثيرة في كورونا لكنها كانت بسيطة لم تؤثر على سلوك الفيروس، مؤكدًا أن تركيب فيروس كورونا واحد رغم التحورات في سلالته.



وأفاد بأن لقاحات كورونا مازالت فعالة حتى مع تحور الفيروس، مرجعًا سبب كثرة الوفيات في دول العالم إلى عدم الالتزام باستخدام الكورتيزون في موضعها الصحيح فقط.



وأوضح أن الفيروس لن يبدأ في الانحسار قبل النصف الثاني من عام 2021، معقبًا: «مازلنا في مرحلة انتشار الفيروس بشكل سريع».