 ساعة شيطان.. العثور على جثة طفل تعرض للاغتصاب على يد عاطل في أوسيم - بوابة الشروق
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ساعة شيطان.. العثور على جثة طفل تعرض للاغتصاب على يد عاطل في أوسيم

مصطفى بكر :
نشر في: الأحد 10 يناير 2021 - 2:18 م | آخر تحديث: الأحد 10 يناير 2021 - 2:18 م

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة طفل تعرض للاغتصاب على يد عاطل بمنطقة أوسيم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إخطارا من ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل تعرض للاغتصاب في منطقة بشتيل بأوسيم.

 

وأشارت التحريات الأولية، إلى تعرض الطفل 4 سنوات، للاغتصاب على يد المتهم "أحمد ن." 33 عاما، عاطل، مما لقي مصرعه في الحال، وانتقل فريق من نيابة أوسيم للمعاينة وأمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان ملابسات الواقعة.

 

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة في "ساعة شيطان".

 


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