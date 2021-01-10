محافظ أسيوط يشدد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات بوسائل النقل

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية لكل القطاعات والمنشآت للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق القرارات والضوابط والاشتراطات والتعليمات التي تم اتخاذها مؤخراً الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن؛ حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والعاملين بالقطاعات والمشروعات المختلفة والمترددين عليها.

وشدد على فرض الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة دون تهاون أو تقاعس، خاصة أثناء التواجد بوسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم والأسواق وداخل المصالح الحكومية والخاصة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة مر على مواقف سيارات الأجرة بمدينة أبوتيج يرافقه يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ونواب رئيس المركز، ضمن الحملات التي يتم تنفيذها على مستوى مراكز المحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، موجها كافة الجهات المعنية والقيادات التنفيذية وجميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة في هذا الشأن، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته، بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وتوزيع بوسترات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات.

وجدد المحافظ مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).

وتابع: بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745)، ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg، وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) التي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".