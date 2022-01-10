إسرائيل تسجل عددا قياسيا جديدا من إصابات كورونا

ارتفعت إصابات فيروس كورونا في إسرائيل إلى مستوى قياسي يومي جديد.



وأعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين تسجيل 21 ألفا و501 إصابة جديدة أمس الأحد، مقارنة بذروة الإصابات التي وصلت إلى نحو 11 ألفا في اليوم خلال الموجة الرابعة من فيروس كورونا في الخريف.



ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير حيث أن إسرائيل خففت شروط الفحص الأسبوع الماضي. والآن، لا يتحتم سوى على الفئات الأكثر تعرضا للخطر والأشخاص فوق الستين عاما الخضوع لفحص "بي سي آر" بعد مخالطة شخص مصاب بالفيروس، بينما يتم الاكتفاء باختبار المستضد السريع بالنسبة للآخرين.