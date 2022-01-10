وكيل عبد الشافي يكشف كواليس تجديد عقده مع الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف محمد رضا وكيل أعمال محمد عبد الشافي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كواليس تجديد عقد اللاعب.

وجدد عبد الشافي عقده لموسمين لينتهي في 2024 ليسدل الستار حول مستقبل اللاعب في القلعة البيضاء.

وقال رضا في تصريحات لقناة أون سبورت :" اللاعب وقع دون شروط .. قراره كان واضحًا .. النادي يمر بأزمة مالية وعلينا مساندته".

وأضاف :" نثق في المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة واللاعب سعيد بمواصلة مشواره في بيته الذي يعشقه ويأمل في ختام مشواره بنادي الزمالك".

في نفس السياق أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن اللاعب وافق على تجديد عقده بتخفيض 50 في المئة عن العقد القديم مراعاة للظروف المالية التي يمر بها النادي.