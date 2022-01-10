 يوسف الحسيني عن الراحل وائل الإبراشي: «كان مهددا بالقتل» - بوابة الشروق
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يوسف الحسيني عن الراحل وائل الإبراشي: «كان مهددا بالقتل»

إسراء عبدالفتاح
نشر في: الإثنين 10 يناير 2022 - 12:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يناير 2022 - 12:15 ص

قال الإعلامي يوسف الحسيني، أن الراحل وائل الإبراشي كان مهدد بالقتل، وذلك بسبب حياده في تقديم الحقائق، متابعًا: « لما جه الإخوان، الإعلامي وائل الإبراشي ماخافش وكمل طريقه.. واتهدد بالقتل وتكسير العربية، وماخافش ولا هَمُّه حاجه».

وتابع خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أنه كان يحب العمل الصحفي والإعلامي، مضيفًا أنه تعامل معه عن قرب في أحدث مسجد الفتح.

وروّى تفاصيل موقف جمعه به أثناء تغطية أحداث مسجد الفتح، قائلًا: « قعدنا على الهواء من الساعة 6 مساءا، وأنا فضلت شغال لحد الساعة 3 بعد نص الليل.. ووائل كمل لحد الساعة 6 الصبح».

واستكمل، أن الإعلامي الراحل فور وصول الساعة الثالثة بعد نصف الليل، بدّل ملابسه وتابع تغطية الحدث، على الرغم من تعبه ومواصلة العمل.

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