السيادة السوداني يرحب بالمبادرة الأممية لتسهيل الحوار ويدعو لإشراك الاتحاد الأفريقي

رحب مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم الاثنين، بالمبادرة الأممية المطروحة لحل الأزمة في البلاد، داعيا لإشراك الاتحاد الأفريقي في تلك الجهود الرامية لإنهاء المرحلة الانتقالية بنجاح في السودان.



ونشر مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان، بيانا أكد فيه ترحيبه "بالمبادرة التي طرحتها الأمم المتحدة لتسهيل الحوار بين الشركاء السودانيين"، ودعا "إلى إشراك الاتحاد الأفريقي لإسناد المبادرة والمساهمة في إنجاح جهود الحوار السوداني، مع الحرص على سودانيته".



وأعلنت الأمم المتحدة، السبت، نيتها القيام بدعوة الفرقاء اللبنانيين للحوار بهدف "إنقاذ التحول الديمقراطي الهش" في البلاد.



وأوضح بيان أصدره مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيترس، أن هذا الحوار التي ستقوده الأمم المتحدة يسعى إلى الوصول لمسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام في البلاد.