تونس توقع اتفاق تمويل مع البنك السعودي للتصدير والاستيراد بقيمة 200 مليون دولار

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منح بنك التصدير والاستيراد السعودي تونس ما يقارب 200 مليون دولار لتمويل وارداتها من المشتقات النفطية السعودية، بحسب ما أفادت به وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية اليوم الإثنين.

ووقعت الشركة التونسية لصناعة التكرير اتفاقية التمويل مع البنك السعودي للتصدير والاستيراد.

وأعلن الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد عبد العزيز الخلب، عن استعداد مؤسسته لمرافقة الشركات التونسية الناشطة في القطاعين العام والخاص من خلال تقديم خدمات مالية متكاملة تعزز قدراتها على لعب دور أكبر في الاقتصاد التونسي.

وقال وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد إن هذه الاتفاقية تجسد متانة علاقات التعاون والأخوة بين تونس والمملكة العربية السعودية والرغبة المشتركة في سبيل دفع الشراكة في مختلف المجالات.