رئيس اتحاد طلاب حلوان: منتدى شباب العالم فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمفكرين حول العالم

شارك رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، الطالب علي السيد، فى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس السيسي.



وتوجه رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان بالشكر إلى القيادة السياسية وكذلك قيادات الجامعة لدعمهم الدائم وتشجيعهم المستمر للمشاركة في مثل هذه المنتديات والفعاليات والتى تعد فرصة رائعة لطلاب الجامعة ليصبحوا سباقين في تشكيل مستقبل بلدهم، من خلال عرض أفكارهم ومبادراتهم ومقترحاتهم فى المنتدى، كما أنه يعد فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمفكرين حول العالم.



من جانبه، أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أهمية المشاركة الطلابية فى هذا المنتدى الذي تتوجه أنظار العالم جميعا إليه ويعد منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، ويأتى مشاركة اتحاد طلاب الجامعة إيمانًا من الجامعة بضرورة دمج الطلاب بقضايا مجتمعهم، بما يسهم في النهوض بمستوى الشباب ووعيهم وإدراكهم.



فيما قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن هذه الفعاليات تساهم فى تبادل الخبرات والرؤى بين الشباب بما يزيد انتماء وحب الشباب لوطنهم، ورفع مستوى الوعي لديهم بما يدفعهم للمشاركة في خطط التنمية المستدامة.