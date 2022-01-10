 الخارجية الروسية: المحادثات التمهيدية مع واشنطن حول الضمانات الأمنية كانت صعبة وعملية - بوابة الشروق
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الخارجية الروسية: المحادثات التمهيدية مع واشنطن حول الضمانات الأمنية كانت صعبة وعملية

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا
أ ش أ
نشر في: الإثنين 10 يناير 2022 - 12:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يناير 2022 - 12:02 ص

وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأحد، المحادثات الأولية بين روسيا والولايات المتحدة في جنيف حول الضمانات الأمنية، كانت بأنها كانت "مذهلة" ولكنها صعبة وعملية في نفس الوقت.

وقال ريابكوف الذي يرأس الوفد الروسي في جنيف، وذلك ردا على سؤال حول سير المحادثات التمهيدية، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية: "مذهلة، وصعبة، ولكنها عملية، ناقشنا بشكل مباشر مسألة المحادثات المقبلة. أعتقد أنه لن يكون هناك إضاعة للوقت غدا. لا أفقد تفاؤلي أبدا".

وكان ريابكوف صرح بوقت سابق اليوم، بأن موسكو "تشعر بخيبة أمل" مما تقوله الولايات المتحدة وبروكسل قبل المحادثات الأمنية في جنيف المقرر انطلاقها اليوم على خلفية التوتر مع أوكرانيا.

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