كوريا الجنوبية تسجل أقل من 4 آلاف إصابة بكورونا لليوم الرابع على التوالي

ظلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تحت مستوى 4 آلاف إصابة لليوم الرابع على التوالي، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة وسط مخاوف مستمرة مع عودة الإصابات بسبب انتشار المتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 3007 إصابات جديدة بكوفيد-19، من بينها 2768 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 667 ألفا و 390 حالة إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 34 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6071 حالة وفاة.

وظل عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد-19 عند 786 حالة، عند مستوى أقل من ألف حالة لليوم السابع على التوالي.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي 03ر43 مليون شخص أو 9ر83 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 21 مليون شخص أو 41% جرعات معززة.