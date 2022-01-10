أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديره لمداخلات الرؤساء والمسؤولين المشاركين ضمن فعاليات جلسة "جائحة كورونا: إنذار للإنسانية وأمل جديد" ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم، مشيرًا إلى أنها أكدت أن محنة كورونا قاسية على العالم بالكامل.

وأضاف خلال جلسة بعنوان "جائحة كورونا: إنذار للإنسانية وأمل جديد" ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم، مساء الاثنين، أن الكلمات أكدت أهمية زيادة التواصل والاستعداد وإتاحة فرصة أكبر لشباب العالم للمشاركة بصورة أكثر فعالية من الواقع الحالي.

وذكر أن ملف توزيع لقاحات كورونا له آثار في العالم كله، متابعًا: «بعض الدول لديها الفرصة وأخرى لا فرصة لها في توفير اللقاحات لشعوبها، والكلمات ألقت الضوء على أهمية التشارك العالمي لمجابهة التحديات بشكل عادل غير مرتبط بالقدرات الاقتصادية أو التكنولوجية العلمية».

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.