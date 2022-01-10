الخارجية الإيرانية: عقد جولة جديدة من الحوار مع السعودية على جدول الأعمال

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعید خطيب زادة، أن عقد جولة جديدة من المفاوضات مع السعودية هو أمر قائم على جدول الأعمال.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا" عنه القول إن "عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والسعودية على جدول الأعمال، ونحاول أن نواصل المحادثات رغم الملفات الخلافية بین البلدین".

وكان السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي قد أعلن أن جولة خامسة من المحادثات بين إيران والسعودية ستعقد قريبا في بغداد.

وجدير بالذكر أن العلاقات الرسمية بين إيران والسعودية مقطوعة منذ الثالث من يناير من عام 2016 على خلفية اقتحام سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي إيران، وإضرام النار فيهما من قبل إيرانيين محتجين على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر، مع 46 مدانا بالانتماء لـ"تنظيمات إرهابية".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قال في سبتمبر الماضي إن "إيران دولة جارة، ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا".