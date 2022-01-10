بيانات ماليزية: ارتفاع في الإنتاج الصناعي واستقرار معدل البطالة

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أظهرت بيانات نشرتها إدارة الإحصاء الماليزية اليوم الاثنين، ارتفاع الإنتاج الصناعي في البلاد في نوفمبر الماضي، فيما ظل معدل البطالة عند مستواه للشهر السابق دون تغيير.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 9.4% على أساس سنوي في نوفمبر، بعد ارتفاع بنسبة 5.5% في أكتوبر. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعه بـ7.3% فقط.

وجاء النمو في الإنتاج مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع الإنتاج في الصناعات التحويلية والتعدين والكهرباء.

وارتفع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 11.3% على أساس سنوي في نوفمبر، بعد ارتفاع بـ8.0% في الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.9% في نوفمبر.

وأظهرت بيانات منفصلة من إدارة الإحصاء أن معدل البطالة ظل عند 4.3% في نوفمبر، وهو نفس المعدل المسجل في أكتوبر.

وتراجع عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 694 ألفا في نوفمبر مقابل 705 آلاف في الشهر السابق.

وارتفع عدد العاملين إلى 15.61 مليون مقابل 15.55 مليون في أكتوبر.