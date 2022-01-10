جيسون سوديكس وأندرو جارفيلد وجون سمارت يفوزون بجوائز جولدن جلوب الأمريكية لهذا العام

أقيم مساء أمس الأحد، حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الأمريكية لعام 2022، حيث كان الممثلون جيسون سوديكس وأندرو جارفيلد والممثلة جون سمارت من ضمن الأسماء البارزة التي فازت بالجوائز التي تمنحها رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية.

أقيم الحفل بدون جماهير، كما لم يتم بثه تلفزيونيا في ظل سلسلة من الجدل.

وحصل سوديكس على جائزة أفضل ممثل في مسلسل موسيقي أو كوميدي عن أدائه في مسلسل "تيد لاسو"، في حين حصلت جون سمارت على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل موسيقى وكوميدي عن دورها في مسلسل " هاكس".

كما حصل مسلسل "هاكس" على جائزة أفضل مسلسل موسيقى أو كوميدي.

وفازت الممثلة كيت وينسليت على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني عن دورها في مسلسل "مير أوف إيست تاون".

وفيما يتعلق بالأفلام، فاز جارفيلد على جائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي عن تجسيده لشخصية الكاتب جوناثان لارسون في فيلم " تيك، تيك... بوم".

وحصل فيلم "انكانتو" على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.

وأقيمت مراسم الحفل في بيفرلي هيلز في جنوب كاليفورنيا على نطاق ضيق، بعدما أفادت صحيفة لوس انجليس تايمز العام الماضي أن رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، التي تنظم الحفل، ليس بها عضو من أصحاب البشرة السوداء.

كما واجهت الرابطة انتقادات عقب أن ذكرت الصحيفة أن 30 عضوا بها أقاموا في فندق فرنسي فاخر خلال زيارتهم لموقع تصوير مسلسل "إيملي أن باريس"، الذي حصل لاحقا على ترشيحين لجوائر 2021.