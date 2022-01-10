قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا "إن شركته تقوم بالفعل بتصنيع لقاح مضاد لمتحور أوميكرون، والذي توقع أن يكون جاهزا للتوزيع بحلول شهر مارس القادم.

وأضاف بورلا - في تصريحات أوردتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - "سيكون هذا اللقاح جاهزا في مارس، نحن (نبدأ) بالفعل في تصنيع بعض الكميات".

وأفادت الصحيفة بأنه تم التشكيك في الحاجة إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خاص بأوميكرون، على الأقل من جانل أنتوني فاوتشي المستشار الطبي للبيت الأبيض، الذي قال "إن الجرعات المعززة من اللقاحات الحالية كافية لمواجهة المتحور".

ومع ذلك، قال بورلا "إن هناك حكومات تريد لقاحا محدثا في أسرع وقت ممكن".