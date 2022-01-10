شرطة كازاخستان: اعتقال نحو 8000 شخص خلال الاحتجاجات الأخيرة

ذكرت السلطة في كازاخستان، اليوم الاثنين، أن الشرطة اعتقلت ما يقرب من 8000 شخص خلال الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف الأسبوع الماضي، وهي أسوأ اضطرابات تشهدها الدولة السوفيتية السابقة منذ حصولها على الاستقلال قبل 30 عاما.

ووصف الرئيس قاسم جومارت توكاييف، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أحداث الأسبوع الماضي بأنها "عدوان إرهابي" ضد البلاد، نافيًا التقارير التي تفيد بأن السلطات تقاتل المتظاهرين السلميين ووصفها بأنها "معلومات مضللة".

وذكرت وزارة الداخلية الكازاخستانية، أنه تم اعتقال 7939 شخصا في جميع أنحاء البلاد، كما أفادت لجنة الأمن القومي ووكالة مكافحة التجسس ومكافحة الإرهاب بأن الوضع في البلاد "استقر وتحت السيطرة".

وأعلنت السلطات اليوم يوم حداد على عشرات من ضحايا الاضطرابات العنيفة غير المسبوقة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الصحة عن مقتل 164 شخصا بينهم ثلاثة أطفال خلال الاضطرابات.

يشار إلى أن المظاهرات قد بدأت في الثاني من يناير الجاري احتجاجا على تضاعف أسعار الوقود وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء البلاد.