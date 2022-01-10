الاجتماع الأول لجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة العريش

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اجتمع الدكتور حسن الدمرداش بأعضاء جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة العريش، إذ يعتبر هذا الاجتماع الأول للجمعية.

وتقدم الدمرداش لجميع منسوبي الجامعة بالتهنئة بمناسبة الموافقة على إنشاء وإشهار الجمعية ووجود كيان يجمع جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأسرهم، كما تمت مناقشة أهم أنشطة وفعاليات الجمعية خلال المرحلة القادمة.

وترأس الدكتور حسن الدمرداش مجلس كلية العلوم، ورحب بجميع أعضاء مجلس الكلية وتمت مناقشة بعض الأمور الخاصة بالنشاط العلمي والبحثي للكلية، والتوصية بإبراز الدور العلمي والمجتمعي للكلية في المرحلة القادمة.