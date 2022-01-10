شركة «بيئة» الإماراتية تتحول إلى مجموعة قابضة وتخطط لتوحيد أعمالها

أعلنت شركة "بيئة"، المتخصصة في مجال الاستدامة وإدارة النفايات، اليوم الاثنين عن تحولها إلى مجموعة قابضة، من خلال اعتماد هيكلية شركات الاستثمار.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، تسعى المجموعة بهيكليتها الجديدة إلى توحيد مشاريعها العالمية المشتركة وأعمالها المتنامية في مختلف القطاعات والدول بما فيها الإمارات والسعودية ومصر.

وقد حققت أعمال "بيئة" في مجال إدارة النفايات معدل تحويل للنفايات بنسبة 76% في إمارة الشارقة وحدها، وهي النسبة الأعلى المسجلة في منطقة الشرق الأوسط.

وستعلن "بيئة" في المستقبل القريب عن إطلاق مشروعها الأول للطاقة النظيفة، وهو محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة والتي تهدف إلى تحويل النفايات بنسبة 100% في الإمارة، وجعلها أول مدينة خالية من النفايات في المنطقة.

وتأتي هذه المحطة بمبادرة من شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى الطاقة وهي مشروع "بيئة" المشترك مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر".

وقال سالم بن محمد العويس رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة إن الهيكلية الجديدة تعكس إنجازات السنوات الماضية، وأضاف :"لقد نجحنا في التحوّل من شركة تنفذ أعمالها في قطاعات حيوية أساسية للنمو المستقبلي إلى مجموعة قابضة تضمّ شركات تسهم اليوم في رسم مستقبل تلك القطاعات ضمن منطقة الشرق الأوسط وما بعدها".

ومجموعة بيئة هي اليوم الشركة الأم لعدد من الشركات الرئيسية التي تشمل "بيئة للتنظيف" المتخصصة في جمع النفايات وتنظيف الشوارع و"بيئة لإعادة التدوير" المتخصصة في معالجة النفايات واستعادة المواد و"بيئة للطاقة" المتخصصة في الطاقة النظيفة والمتجددة و"بيئة للخدمات البيئية" المتخصصة في الاستشارات والبحوث والابتكارات البيئية و"بيئة للرقميات" المتخصصة في الابتكارات التكنولوجية المستقبلية والمشاريع الرقمية و"بيئة للنقل" المتخصصة في وسائل التنقل المستقلة والمستدامة.