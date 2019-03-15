قال الفنان مفيد عاشور، إن النجم عبدالرحمن أبو زهرة، أصيب بفيروس كورونا المستجد على الرغم من تلقية الجرعات الثلاثة من اللقاحات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة لا تستدعي حجزه داخل العناية المركزة، مشيرًا إلى أنه يتحسن تدريجيًا بفضل الأدوية وبروتوكولات العلاج.

واستكمل، أن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، كان متخذ الإجراءات الاحترازية كافة وعلى الرغم من ذلك أصيب بالعدوي من حيث لا يدري ـ على حسب وصفه، متابعًا أنه متواجد حاليًا في مستشفى العجوزة يتلقى العلاج.

وكانت أعلنت سحر أبو زهرة، ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن تفاصيل إصابة والدها بكورونا، قائلة: «بابا إيجابي كورونا ولكن الحمد لله حالته مستقرة 100٪».