رئيس رومانيا: الشباب هم المستقبل ونحن ندرك تماما الدور الفاعل الذي يلعبه في تنمية المجتمع

قال الرئيس كلاوس يوهانيس، رئيس جمهورية رومانيا، إن منتدى شباب العالم بات عنصرًا مهما في حركة الشباب العالمية لأنه يمنح الشباب مساراً مهما للمشاركة كجيل فتي. فهم يواجهون العواقب الوخيمة التي أدت إليها الجائحة، وينبغي أن نكون على يقين أن الشباب هم المستقبل ونحن ندرك تماماً الدور الفاعل الذي يلعبه الشباب في صياغة تنمية مجتمعاتنا، وفي الاستجابة إلى التحديات الجارية. وفي إطار التعامل مع هذه التحديات تعد الحكومة الرومانية استراتيجية وطنية معنية بالشباب (2022 – 2027)، وهي تركز على التمكين والتعليم، وزيادة معدلات تشغيل الشباب، وزيادة المشاركة الفعالة للشباب في الأمور السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية".

جاء ذلك خلال مشاركته كمتحدث في الجلسة العامة الرئيسية من خلال المنصة الافتراضية الجديدة التي أطلقها المنتدى لأول مرة هذا العام لإتاحة المُشاركة عن بُعد، بعنوان "جائحة كورونا: إنذار للإنسانية وأمل جديد"، ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات،

وتابع يوهانيس كلمته بأن: "حكومة رومانيا صدقت على استراتيجية الاتحاد الأوروبي (2022 – 2027)، والتي دعمت دعما كاملا مشاركة الشباب في مؤتمر مستقل أوروبا كخطوة أولى لإشراكهم في المشاركة في الأولويات المهمة التي يعني بها الاتحاد، ومنها أولًا التعليم والمهارات الرقمية وثانيًا حماية البيئة ومجابهة تحديات تغير المناخ ومعدلات البطالة، ورابعًا إدارة مسارات الهجرة.

وأضاف، أن رومانيا أيضًا سوف تساهم في سنة أوروبا للشباب 2022 بمشروعات ملموسة ونقاشات من شأنها أن تمنح الشباب منظور مهم في مرحلة ما بعد الجائحة، وأود أن أشدد على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في بناء واستدامة السلام بوصفه حق وحتمية ديموقراطية من شأنها ان تجعل مجتمعاتنا أكثر شمولاً، إننا في رومانيا نؤمن بصمود ومرونة الشباب في مواجهة هذه التحديات".

واختتم رئيس رومانيا كلمته قائلًا: "ينبغي أن يمنح الشباب فرص ذات معنى للعب دور مهم في هذه المحنة وهذا يتطلب وجود منظومة سياسية وتعليم ذو جودة علي كل مستوياته بما في ذلك المواقف التي يعيش في اللاجئين والنازحين ومنحهم فرص إنسانية".