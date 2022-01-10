وصول تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين ارتفاع القيمة الإجمالية لتعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 3ر42% سنويا لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن إجمالي تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي بلغت 51ر29 مليار دولار مقابل 7ر20 مليار دولار خلال العام السابق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قيمة تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت خلال العام الماضي أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ سجلت 9ر26 مليار دولار خلال 2018.

في الوقت نفسه وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية خلال العام الماضي إلى 03ر18 مليار دولار بزيادة نسبتها 5ر57% سنويا.

وارتفعت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الخدمات بنسبة 2ر64% إلى 57ر23 مليار دولار وبخاصة في مجالي المعلومات والاتصالات والتأجير وتجارة التجزئة.

في المقابل تراجعت تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع بنسبة 2ر16% إلى 5 مليارات دولار خلال العام الماضي.

وزادت قيمة تعهدات الاستثمار من دول الاتحاد الأوروبي في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 8ر12 مليار دولار، في حين زادت تعهدات الاستثمار الصيني بنسبة 1ر38% إلى 54ر7 مليار دولار. وتراجعت تعهدات الاستثمار من الولايات المتحدة بنسبة 9ر0% سنويا إلى 26ر5 مليار دولار، في حين زادت التعهدات من اليابان بنسبة 8ر52% إلى 21ر1 مليار دولار.