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تايوان تسجل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 10 يناير 2022 - 10:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يناير 2022 - 10:20 ص

أعلن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم الاثنين تسجيل 6 حالات إصابة محلية بفيروس كورونا، جميعها مرتبطة بمطار تاويوان الدولي و26 حالة إصابة لأشخاص قادمين من الخارج.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية " سي . إن . إيه"، عن المركز القول إنه بعد تسجيل 6 حالات إصابة مرتبطة بمطار تاويوان، يبلغ إجمالي حالات الإصابة المرتبطة بالمطار 30 حالة.

وكانت السلطات قد قررت أمس الأحد تمديد حالة التأهب من المستوى الثاني حتى 24 يناير الجاري.

ويبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس حتى الآن 17 ألفا و393 منذ بدء الجائحة مطلع 2020، من بينها 14 ألفا و635 حالة عدوى محلية.

ونظرا لأنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة اليوم الاثنين، ما زال عدد حالات الوفاة المؤكدة عند 850 حالة.


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