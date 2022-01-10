إيران وطالبان تدينان «محاولة أمريكا بث الخلافات بينهما»

أدانت إيران وحركة طالبان الأفغانية يوم الأحد السياسة الخارجية للولايات المتحدة فيما يتعلق بمنطقتيهما.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه في طهران مع وزير خارجية حركة طالبان أمير خان متقي: "إن أحد الاستراتيجيات السياسية للولايات المتحدة هي بث الخلافات بين أفغانستان والدول المجاورة لها".

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن أمير عبد اللهيان تعهد بعدم نجاح الولايات المتحدة وقال إن على واشنطن أن تتعلم من أخطائها بشأن سياستها في أفغانستان خلال العشرين عاما الماضية.

ووفقا لمتقي، فإن الولايات المتحدة لا تزال تحاول ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على أفغانستان حتى بعد انسحاب قواتها، مشيرا على سبيل المثال، إلى العقوبات الأمريكية التي يرجع إليها السبب في الفقر الذي يواجهه 80% من الشعب الأفغاني، وفقا لتسنيم.

ولا تزال إيران منقسمة بشأن كيفية التعامل مع حركة طالبان التي استولت على السلطة في أفغانستان في أغسطس الماضي. وتعتقد شخصيات سياسية في طهران أن طالبان تغيرت، ولكن آخرين يقولون إن التطورات الأخيرة أثبتت العكس.