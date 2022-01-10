سفير مصر بالكاميرون: ماسحات يومية للاطمئنان على المنتخب في كأس الأمم

تحدث مدحت البلتاجي، سفير مصر في الكاميرون، عن اخر الاستعدادات التي تقوم بها بعثة المنتخب الوطني الموجودة حاليا في الكاميرون من أجل خوض فعاليات النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، من اجل مواجهة المنتخب النيجيري في أولى جولات البطولة.

وقال "البلتاجي" عبر القناة الأولى المصرية: "المنتخب سيجري مسحات يومية، آخر مسحة جاءت نتيجتها سلبية بالنسبة للجميع، وأريد أن أطمئن الجميع بأن منتخب مصر يطبق الإجراءات الاحترازية بشكل مثالي خلال تواجد بالكاميرون".

وأضاف: "هناك مسحة اليوم الاثنين وهي المسحة الأخيرة قبل مواجهة نيجيريا ونتمنى أن تأتي سلبية للجميع، كما أن وزارة الصحة الكاميرونية تنفذ تعليمات الكاف، والأخير لن يسمح بانضمام أي لاعب تأتي نتيجة مسحته إيجابية".

واستكمل: "أتواجد مع البعثة المصرية بشكل كامل، ومحافظ جاروا حرص علي استقبال البعثة والترحيب بها، وكيروش قاد تدريبات المنتخب لمدة ساعة ونصف يوم الأحد".

واختتم: "منتخب مصر سيخوض مرانه الأخير في السابعة ونصف مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة. والتدريب سيكون مفتوح أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة".