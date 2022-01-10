ما حقيقة تسرب المياه أسفل سد النهضة؟ وما تداعياته؟

نشرت الدكتورة هايدي فاروق، كبير مستشارين بمركز القانون والعولمة GLC بجامعة رينمين البحثية في الصين، مساء الأحد، صورًا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت إنها التقطت عبر الأقمار الصناعية وفيها يظهر "تسرُّب كميات ضخمة (غير محسوبة) من المياه أسفل سد النهضة".



«فاروق» كتبت على صفحتها أنها راجعت هذه الصور مع ثلاثة من المتخصصين، الذي أشاروا إلى أنها "تؤكد وجود ظاهرة Seepage أو تسرب المياه"، وأن هذه الظاهرة "تخلق فيها المياه ذات الضغط العالي بالبحيرة قنوات تحت الأرض للتسرب إلى مجرى النهر في اتجاه سد الروصيرص (السودان)".



وقالت إن الصور التي رصدتها "تؤكد وجود فوالق عدة تحت البنيان الخرساني لسد النهضة كافية لمرور كميات ضخمة من المياه في اتجاه مجري النهر أو في اتجاه طبقات المياه الجوفية"، مضيفة أن هذا التسرُّب "يشكل خطورة على أمان سد النهضة ويزيد من فرص انهياره".



«الشروق» تواصلت مع الدكتورة هايدي فاروق للسؤال عن مصدر الصور المنشورة، فقالت إنها حصلت عليها من خلال قمر صناعي صيني متخصص في رصد أعماق البحار ومواقع المخاطر والمياه عمومًا.



وتواصلت «الشروق» مع متخصصين في مجال الاستشعار عن بُعد الذين تشككوا في قدرة الأقمار الصناعية التقليدية على رصد التسرُّب تحت سطح الأرض.



وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، إن تسرُّب مياه البحيرات الطبيعية والصناعية، ومنها الناشئة عن إقامة السدود، أمر طبيعي، وإن كمية المياه المتسرِّبة تختلف من موقع إلى آخر.



وأضاف شراقي لـ«الشروق» أن تقدير كميات المياه المتسربة أول دراسة يجب إجراؤها قبل إنشاء سد في أي مكان بالعالم؛ فلو كان موقع المشروع به تشققات كبيرة ونسبة التسرب عالية فالمنطقة لا تصلح لأن تكون بحيرة؛ "ماينفعش تبقى خزان والمياه تتسرب منها".



وبالتطبيق على حالة سد النهضة، قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية إن حدوث تسريب بموقع بحيرة تخزين سد النهضة "أمر متوقع"؛ نظرًا لوجود تشققات في باطن الأرض؛ لكن حجم وكمية هذه التشققات والمياه المتسربة إليها غير معلوم، ويصعب التعرف عليها بالأقمار الصناعية التي تتعامل عادة مع سطح الأرض، وبخاصة في منطقة صخرية صلبة كالتي يقام عليها السد.



وتابع: "وهي دراسات كان يفترض إجراؤها على الأرض قبل بداية إنشاء السد، كما يحدث في أي مكان بالعالم، إلى جانب دراسات الفاقد من البخر والنماذج الرياضية للتخزين والتشغيل".



وأضاف أنه من المتوقع استمرار هذا التسريب خلال مرحلة تخزين المياه في البحيرة؛ حتى تمتلئ هذه التشققات بالطمي.



واستبعد شراقي أن يكون لتسرُّب المياه إلى باطن بحيرة التخزين تأثيرًا ملحوظًا على درجة أمان السد، قائلًا إنه أمر "معمول حسابه هندسيا"، موضحًا أن "التشققات موجودة أسفل منطقة بحيرة التخزين، بينما التشققات تحت جسم السد الخرساني فيتم حقنها بالخرسانة قبل تنفيذ الإنشاءات".