الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من الحوثيين في شبوة شرقي البلاد

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أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الإثنين، بتحرير مواقع جديدة من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، بعد معارك عنيفة بين الجانبين في محافظة شبوة، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إن قوات العمالقة تمكنت من تحرير منطقة عكد المجبجب ومعسكر اللواء 153 مشاة ومنطقة نجد مرقد الاستراتيجية بمديرية عين غرب محافظة شبوة".

وأشار المركز إلى أن المعارك مستمرة قرب مركز مديرية عين، أخر معاقل الحوثيين، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف.

وأكد مصدر قبلي ،طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن قوات الجيش الوطني و ألوية العمالقة اقتربوا من مديرية حريب في محافظة مأرب، المحاذية لشبوة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش "ستواصل معركتها ضد ميليشيا الحوثي حتى استكمال تحرير كافة أجزاء محافظتي البيضاء ومأرب".

من جهته، أعلن التحالف العربي تنفيذ تسع وثلاثين عملية استهداف جوية ضد ميليشيا الحوثي في شبوة خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستطاعت قوات الجيش و ألوية العمالقة، خلال الأيام الماضية السيطرة على مديريات عسيلان وبيحان، في محافظة شبوة، كما وصلت إلى مركز مديرية نعمان بمحافظة البيضاء.