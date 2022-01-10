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مسيرة بالآلاف في بروكسل ضد إجراءات كوفيد-19

د ب أ
نشر في: الإثنين 10 يناير 2022 - 2:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يناير 2022 - 2:44 ص

نظم نحو 5 آلاف شخص مسيرة اخترقت وسط بروكسل اليوم الأحد في احتجاج ضد إجراءات كوفيد-19، حسبما ذكرت وكالة بلجا البلجيكية للأنباء نقلا عن بيانات الشرطة.

وجاء الحشد الجماهيري في العاصمة البلجيكية احتجاجا على التطعيم الإلزامي للعاملين بالقطاع الصحي والاستخدام المستمر لما يطلق عليه بـ "تذكرة السلامة من كوفيد"، وهي شهادة رقمية تظهر حالة التطعيم بالنسبة لحاملها أو سلبية نتيجة الاختبار بكورونا.

وذكرت قناة "آر تي بي إف" التليفزيونية البلجيكية أن الشرطة ألقت القبض على عدد من المتظاهرين خلال المظاهرة، التي كانت سلمية بشكل عام.

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