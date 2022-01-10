الحلبوسي: البرلمان الجديد نتاج مظاهرات 2019

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صرح رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي مساء اليوم الأحد أن البرلمان العراقي الجديد هو نتاج للمظاهرات الاحتجاجية التي شهدها العراق في أكتوبر عام 2019.

وقال في خطاب أمام البرلمان العراقي بعد إعادة إنتخابه لدورة جديدة أمدها أربع سنوات مقبلة " أشكر كل من شارك بالعرس الانتخابي في أكتوبر الماضي وأمامنا مشوار كبير وعمل متواصل لتصحيح مسارات العمل السياسي وإستعادة الثقة بالعملية السياسية.

وأضاف" نحن الا نتاج لمظاهرات أكتوبر عام 2019 التي طالبت بالإصلاح ومعالجة قانون الإنتخابات".

وكشف الحلبوسي عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة 15 يوما، وسيتم دراسة الأوراق المقدمة من الكتل الفائزة بشأن تسمية الكتلة الأكثر عددا.

وأعلن رئيس البرلمان رفع جلسة البرلمان الأولى إلى موعد آخر سيتم تحديده في وقت لاحق.