أكد رئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيشيليما أن بلاده تدعم الشباب وتؤمن بالمشاركة الفعالة للشباب لتحقيق التنمية المستدامة، قائلا إن منتدى شباب العالم فرصة للاستماع إلى أصواتهم والتعرف على إبداعاتهم وابتكاراتهم.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الإثنين عبر المنصة الافتراضية للمنتدى بالجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

وأعرب هيشيليما عن سعادته بالمشاركة بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، مضيفا "نحن في زامبيا نؤمن بأن الشباب والمعرفة أهم وسيلة للتغيير، وفي الانتخابات الرئاسية ببلادنا في أغسطس 2021 شارك الشباب بقوة فاعلة، وتم الاستماع لأصواتهم في هذا الشأن، نحن نؤمن بالمشاركة الفاعلة للشباب لتحقيق التنمية المستدامة".

وتابع: "نحن نثمن الفرصة التي يقدمها هذا المنتدى للشباب من أجل الاستماع لأصواتهم والتعرف على إبداعاتهم وابتكاراتهم، حيث أن زامبيا كدولة قامت بوضع الشباب في قمة أولويات الأجندة، فهم القوة الدافعة للأوضاع السياسية والاقتصادية".

وقال "نحن نسعى لوجود مزيد من السياسات والبرامج والمبادرات لدعم الشباب ومشاركتهم الفعالة بتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها في السنوات الأخيرة، فالصناعات قد تطورت".

وأشار إلى أنه إدراكًا لمهارات الشباب قمنا بتطبيق سياسات زراعية وسياسية وسن القوانين التشريعية لمواجهة التحديات، ومن خلال هذه السياسيات نشرك القطاع الخاص لتعزيز وتقوية المؤسسات الابتكارية، وأيضًا توفير فرص العمل ومن أجل تعزيز وتعافي الاقتصاد، لافتا إلى إنشاء وزارات جديدة لدى زامبيا، فضلًا عن الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الأخضر وفتح فرص عمل جديدة.

وأضاف أن بلاده صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" في مجال التعليم والثقافة من أجل تعزيز التنوع الثقافي، موضحًا أن التصديق على هذه الأداة الدولية توضح التزام زامبيا بالعمل الجاد في هذا القطاع.

ودعا الشباب حول العالم - في ختام كلمته - إلى الاستفادة من فرصة التواجد بمنتدى شباب العالم، والاستفادة من المزايا والفرص المتنوعة والمتعددة التي يقدمها لهم العالم، مؤكدا ضرورة تشجيع المشاركين على استخدام منصة منتدى شباب العالم ليس فقط لتبادل الأفكار والرؤى، ولكن للاشتراك والانخراط في اتخاذ القرار وصنعه، قائلا: "أود أن أحث شبابنا أن يستفيدوا من هذا المنتدى ويحولوه إلى أفعال جادة وفعالة وأن يكون عضوا فاعلا في مجتمعات العالم أجمع".

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ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة.