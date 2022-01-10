تايلاند تسجل 7926 حالة إصابة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية ، صباح اليوم الاثنين ، تسجيل 7926 حالة إصابة و 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة " بانكوك بوست" أن من بين الحالات الجديدة ، 7731 حالة حالة، بين السكان و 195 من نزلاء السجون.

وخرج 3612 مريضا من المستشفيات أمس الأحد بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ بدء الجائحة، أوائل عام 2020، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و277 ألفا و476 حالة وتعافى مليونان و197 ألفا و479 ، بشكل كامل، حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 21 ألفا و744، خلال الموجة الثالثة و21 ألفا و838، منذ بدء الجائحة.