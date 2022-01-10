الحكومة الهولندية تؤدي اليمين بعد أطول محادثات لتشكيل ائتلاف حكومي

تؤدي الحكومة الهولندية الجديدة أخيرا اليمين اليوم الاثنين أمام الملك ويليام-ألكسندر في لاهاي، بعد 10 أشهر تقريبا من الانتخابات البرلمانية، حيث سيشغل رئيس الوزراء مارك روته مجددا رئاسة الحكومة للمرة الرابعة على التوالي.

وتعتبر المفاوضات من أجل تشكيل ائتلاف في أعقاب انتخابات 17 آذار/مارس من العام الماضي هي الأطول في تاريخ هولندا، وذلك بعد أن اتفقت الأحزاب الأربعة ذاتها التي كانت تشكل الحكومة السابقة أخيرا على اتفاق بشأن ائتلاف جديد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويترأس حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية بزعامة روته الائتلاف الحكومي ليضم حزب "دي 66" من يسار الوسط والحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد المسيحي، الذي ينتهج خطا محافظا في القضايا الاجتماعية.

و للمرة الأولى فإن نصف أعضاء الحكومة من النساء.