نائب رئيس جامعة بنها: 15 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدراسات العليا بجميع كليات الجامعة

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الإمتحانات بكلية الحقوق

أجري الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق

وتفقد نائب رئيس الجامعة خلال جولته التى رافقه خلالها الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق ووكلاء الكلية ، قاعات الامتحانات والمدرجات ، واطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات

وأضاف الجيزاوي أن امتحانات الدراسات العليا قد بدأت اليوم الاثنين وتستمر حتى الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم حيث يؤدى 15 ألف طالب وطالبة امتحانات الدراسات العليا على مستوى كليات الجامعة