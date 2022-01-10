خالد عبد الغفار يتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولي والمركز الإقليمي للإسعاف

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة والسكان، مستشفى شرم الشيخ الدولي، والمركز الإقليمي للإسعاف، وذلك فور وصوله إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في منتدى شباب العالم 2022.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته في مستشفى شرم الشيخ الدولي، بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على حالة الاستعداد والتأهب التام، وعلى انتظام عمل الفريق الطبي، كما اطمأن على جاهزية قسم العزل بالمستشفى.

وأضاف أن الوزير راجع أرصدة أدوية الطوارئ، وتوافر أرصدة الدم بجميع فصائله ومشتقاته، كما قام بالمرور على الأقسام الداخلية ومعمل التحاليل، وقسم الأشعة، واطلع على سجلات الدخول.

وتابع أن الوزير خلال زيارته للمركز الإقليمي للإسعاف بمدينة شرم الشيخ، تفقد غرفة العمليات وآلية تلقي البلاغات، وراجع عدد سيارات الإسعاف وتجهيزاتها، وزمن الاستجابة للبلاغات، كما اطلع على خطة تمركز السيارات وخارطة تحركها.