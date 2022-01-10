أمير مرتضى لـ«الشروق»: مدرب أمريكي يصل القاهرة خلال أيام لقيادة سلة الزمالك

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، اتفاقه مع المدرب الأمريكي ويليام فويت، لقيادة فريق السلة، خلفا لليوناني الحالي فانجيليس أنجيلو، وذلك في ظل الهزائم المتتالية والمستوى المتواضع الذي يقدمه الفريق تحت قيادته.

وأكد أمير مرتضى، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "توصلنا لاتفاق نهائي مع المدرب الأمريكي ومن المنتظر وصوله إلى القاهرة الأسبوع المقبل لتوقيع العقود وقيادة تدريبات الفريق".

وأضاف: "تم اختيار المدرب من قبل لجنة تضم 3 أشخاص من خبراء اللعبة وهم أيضًا من أبناء الزمالك، وذلك بعد عرض أكثر من سي في لأكثر من مدرب".

واختتم: "المدرب يمتلك خبرات كبيرة في التعامل في إفريقيا، ونجح من قبل في التتويج ببطولة إفريقيا مع منتخب نيجيريا، وننتظر منه قيادة الفريق للعودة مرة أخرى بالفريق لمنصات التتويج".