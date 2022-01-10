المنظمة الدولية للهجرة: منتدى شباب العالم فرصة رائعة للوقوف على التحديات

شددت المبعوث الخاص لشؤون الهجرة والتغير المناخي بالمنظمة الدولية للهجرة، كارولين دوماس، على أهمية مشاركة قضايا التغير المناخي والتحديات التي يفرضها والكوارث في العديد من المناطق مع الشباب، لافتة إلى أهمية الحديث مع الشباب حول توصية العلماء بمخاطر وتحديات الملف.

وأضافت خلال تصريحات لفضائية «الأولى»، على هامش فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، اليوم الاثنين، أن للشباب دور في المساعدة والحد والقضاء على آثار التغير المناخي، مشددة على أهمية مشاركة الشباب في الخطوات والإجراءات التي تتخذها الدول والمجتمعات بشأن الملف.

وأشارت إلى أن الشباب على وعي كبير بمخاطر التغير المناخي وخاصة أن بعضهم يعاني يوميا من الأمر، قائلة إن إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» ذكرت أن نحو 800 مليون طفل عالميًا يعانون من موجات ارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت أن العديد من الشعوب والشباب الذين تلتقيهم المنظمة على دراية بقدرتهم على المشاركة للتقليل والتكيف مع التغير المناخي والمساعدة في تحقيق المزيد من المرونة، موضحة أن العديد من المنظمات الإقليمية لديها استراتيجية محددة للتغير المناخي.

وتابعت: «التقيت شبابًا واعدًا ملتزمين وحريصين على المشاركة، منتدى شباب العالم فرصة رائعة للشباب لمعرفة وتقدير التحديات التي يواجهها العالم في ظل جائحة كورونا، وفرصة للوقوف على التحديات ومنها التغير المناخي».

ونوهت إلى أن «الكارثة المناخية من التحديات الرئيسية المتداخلة مع قضايا أخرى ويجب تضمينها في كل السياسات كالتعليم والصحة والاقتصاد والحوكمة الرشيدة»، محذرة من زيادة أعداد المهاجرين بسبب التغير المناخي والتي بلغت 30 مليونًا خلال عام 2020.

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، والتي تستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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