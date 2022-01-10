العثور على جثث ثلاثة متسلقي جبال بولنديين بمرتفعات سلوفاكيا

لقي ثلاثة بولنديين من متسلقي الجبال حتفهم بمرتفعات تاترا الشاهقة في سلوفاكيا.

وذكرت هيئة الإنقاذ الجبلية في سلوفاكيا أنه تم اكتشاف جثث الثلاثة اليوم الأحد عقب عملية بحث استمرت لمدة يومين بالمناطق العليا للجبال.

ووفقا لنتائج أولية، حاول المتسلقون الثلاثة التسلق أو النزول من الجانب الجنوبي لقمة جيرلاتشوف، التي يبلغ ارتفاعها نحو 2600 متر فوق سطح البحر.

ويجرى الآن تحقيق بشأن معرفة ما إذا كان المرشد البولندي، وهو من بين الضحايا، كان مؤهلا للتعامل مع هذه المنطقة.

وجبال تاترا الشاهقة بجنوب سلوفاكيا هي جزء من جبال الكاربات، وهي واحدة من أصغر المناطق الجبلية الشاهقة في العالم من حيث المساحة.