 وزارة التجارة التونسية: نقص المواد الغذائية في الأسواق يرجع لاضطرابات في التوزيع - بوابة الشروق
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وزارة التجارة التونسية: نقص المواد الغذائية في الأسواق يرجع لاضطرابات في التوزيع

أ ش أ
نشر في: الإثنين 10 يناير 2022 - 3:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يناير 2022 - 3:49 ص

قال مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية حسام الدين التويتي إن نقص بعض المواد الغذائية الأساسية في الأسواق خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى أن السوق شهدت بعض الاضطرابات في توزيع بعض المواد ، معتبرا ذلك بالوضع العادي بالتزامن مع نهاية العام.
وأضاف التويتي - في تصريح للقناة الوطنية الأولى التونسية، اليوم /الأحد/ - أن المواد التي شهدت نقصا مؤقتا خلال الفترة الأخيرة لها منتجات أخرى بديلة، موضحا أن هناك مشكلات سواء لوجستية أو مرتبطة بسياق عالمي على مستوى نُدرة المواد في الأسواق العالمية وارتفاع أسعارها وتعطل عمليات اللوجستيك والنقل.

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