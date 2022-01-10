الصين تسجل 157 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 97 منها محلية

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الاثنين أنها تلقت تقارير عن تسجيل 157 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 97 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 60 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 103776 حالة، 3404 منهم لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 95736 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636 .

وتم تسجيل ما إجماليه 42 حالة إصابة جديدة بدون أعراض يوم أمس، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.