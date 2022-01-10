 المغرب: تأكد وجود الغاز الطبيعي في عدة مناطق بساحل العرائش - بوابة الشروق
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المغرب: تأكد وجود الغاز الطبيعي في عدة مناطق بساحل العرائش

أ ش أ
نشر في: الإثنين 10 يناير 2022 - 7:57 م | آخر تحديث: الإثنين 10 يناير 2022 - 7:57 م

أعلن مكتب المغرب للهيدروكاربورات والمناجم عن نتائج مشجعة بشأن حفر الحقل البحري "أنشوا-2"، في عرض ساحل مدينة العرائش.

وأفاد بيان للمكتب بأن أعمال حفر الحقل البحري "أنشوا-2" بدأت في 17 ديسمبر الماضي، وبأن التقييم الأولي للبيانات، يؤكد وجود تراكم من الغاز بسُمك مجموعه 100 متر، موزع على 6 مناطق يتراوح سمكها ما بين 8 و30 مترا لكل منها.

وأوضح المكتب أنه سيتم إجراء تحاليل أخرى من أجل تحديد وتقييم القدرات الغازية المكتشفة.

وكانت شركة "شاريوت أويل آند غاز"، المتخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول، أعلنت اليوم الإثنين، عن شروعها في حفر الحقل البحري "أنشوا-2" بمنطقة "ليكسوس"، حيث توقع اكتشاف كميات من الغاز بناء على المؤشرات الأولية.

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