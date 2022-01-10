أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن منتدى شباب العالم يعطي ريادة الأعمال مساحة كبيرة في أنشطته هذا العام، ويؤكد على ضرورة تشجيع ريادة الأعمال والشركات الناشئة بما يضمن خلق فرص عمل ومسارات غير تقليدية لقدرات الشباب حول العالم.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة هالة السعيد جناح مشروع رواد ٢٠٣٠ بمنتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير، بمدينة شرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفريق عمل مشروع رواد ٢٠٣٠، وعدد من رواد الأعمال الذين استفادوا من المشروع، كما التقطت الصور التذكارية مع عدد من الشباب المشارك في المنتدى.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن مشروع رواد ٢٠٣٠ أحد أهم مشروعات وزارة التخطيط التى تستهدف دعم الشباب المصري ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص لإطلاق طاقات الشباب، ودعم مشروعاتهم من خلال عدد من حاضنات الأعمال والمبادرات التي تتيح الفرص أمام الشباب المصري وتوفر لهم فرصا لإنشاء شركات ومشروعات بأفكار مبتكرة.

من جانبها، أكدت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد ٢٠٣٠، أن ريادة الأعمال هي أحد الملفات الرئيسية التي سيناقشها المنتدى، مضيفة أن ذلك يوضح الأهمية البالغة لقطاع ريادة الأعمال ويعكس التطور التكنولوجي الكبير الذي يحدث في العالم بإلاضافة إلى مساهمته في توفير فرص عمل للشباب.

وأضافت خليل أن مشاركة رواد ٢٠٣٠ في منتدى شباب العالم، فرصة عظيمة لعرض الكثير من الجهود التي تحققت في مجال ريادة الأعمال ولها دور كبير في جعل مصر مصنفة رقم واحد على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستثمار في الشركات الناشئة، موضحة أن مصر أيضا تحتل المرتبة الرابعة في القارة الأفريقية من حيث عدد الشركات الناشئة.

ويشهد جناح مشروع رواد ٢٠٣٠ إطلاق الحاضنة المصرية الأفريقية التي ستقدم الدعم الكامل لشباب القارة الأفريقية في مجال ريادة الأعمال.