صلاح: أنا مجرد فرد في منتخب مكون من 11 لاعب

أكد محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني أن لاعبي الفراعنة سيبذلون قصارى جهدهم خلال مشوار كأس الأمم الإفريقية الجارية، والتي انطلقت أمس الأحد في الكاميرون.

وقال محمد صلاح في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نيجيريا: "سنبذل قصارى جهدنا للفوز غدًا وبهذه البطولة". الأمر كله يتعلق بالعمل الجماعي".

وأضاف نجم ليفربول الإنجليزي: "أنا مجرد لاعب واحد في فريق مكون من أحد عشر لاعبًا، وسيتعين علينا العمل معًا للفوز بجميع مبارياتنا".

ويواجه المنتخب الوطني نظيره النيجيري في السادسة مساء غدًا الثلاثاء على ملعب جاروا في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية الجارية في الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.