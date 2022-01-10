يبدأ رجال الشرطة النمساوية بملابسهم الرسمية أو العادية، غدا الثلاثاء، حملاتهم؛ للتأكد من تطبيق قيود مكافحة فيروس كورونا في المحال ومؤسسات تقديم الطعام والمقاصد الشهيرة.

وقال وزير الداخلية جيرهارد كارنر اليوم الإثنين "سوف نزيد من الضغوط للسيطرة على الوضع"، وتهدف العملية لاستهداف الذين يخفقون باستمرار في الانصياع للقواعد، وفقا لما قالته الحكومة.

وهذا ينطبق على المحال التي لا تأخذ إلزام الفحص على محمل الجد، بالاضافة إلى غير الملقحين الذين يمكنهم دخول المحال لشراء البضائع الاساسية فقط.

ويخضع غير الملقحين لإجراءات إغلاق منذ منتصف نوفمبر الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من 12 ألف انتهاك لهذه القاعدة خلال 1.6 مليون فحص حتى الآن، وفقا لما قاله كارنر.

وأضاف أن جميع الأنشطة التي تقوم بها الشرطة من المرور إلى مطاردة المجرمين، تتضمن أيضا فحص الالتزام بقواعد مكافحة كورونا.

وأضاف أنه تم منع 5100 شخص من دخول البلاد عند الحدود، ومن المقرر أن تطبق النمسا التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا في فبراير المقبل.